Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе

29.09.2021 11:00

За прошедшие сутки, 28 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил была контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, не изменилась. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя российские наемники два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также дважды под обстрел попали позиции украинских сил неподалеку от Каменки. Первый обстрел враг осуществил из станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух вражеских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

"В результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в течение текущих суток, 29 сентября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

"В районе Золотого-4 оккупанты вели прицельный обстрел наших позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Пески враг применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - сообщили в штабе.

"На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы.