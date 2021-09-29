Последние новости раздела
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды16:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса10:00
- В центре Мариуполя установили часы с курантами17:00
- В ТКГ началась работа в профильных подгруппах15:00
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки14:00
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование13:00
- Названа общая сумма долга теплопоставщиков Донетчины10:00
- За минувшие сутки - 8 нарушений "тишины" на Донбассе, один воин ВСУ ранен08:00
Оккупированная Ясиноватая осталась без воды
29.09.2021 16:00
В ОРДО жители Ясиноватой остались без централизованного водоснабжения из-за порыва на магистральном водоводе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства строительства и ЖКХ ДНР".
"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 500 миллиметров, с 09:00 29 сентября и до окончания работ прекращена централизованная подача воды на Ясиноватую", - сказано в сообщении.
В "ведомстве" добавили, что также части абонентов Новоазовска приостановлена подача воды на время замены запорной арматуры на водопроводе.
Как уточнили в "минстрое", все работы планируется провести в максимально сжатые сроки – к концу дня должны возобновить подачу питьевой воды.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, авария, водоснабжение
Читайте также:
- Отсутствуют интернет и телефонная связь: под Ясиноватой произошла авария
- В Ясиноватой народный депутат устроил потасовку
- Под Донецком мужчину раздавило контейнером
- Под Мариуполем произошла серьезная железнодорожная авария (ФОТО)
- Спасатели доставали водителей из разбитых автомобилей при помощи спецтехники
- В Донецкой области перевернулся автобус. Пострадали 12 человек (ФОТО)
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды16:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- "Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников12:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса10:00
- В центре Мариуполя установили часы с курантами17:00
- В ТКГ началась работа в профильных подгруппах15:00
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки14:00
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование13:00
- Названа общая сумма долга теплопоставщиков Донетчины10:00
- Оккупированная Ясиноватая осталась без воды16:00
- Кабмин утвердил Стратегию деоккупации Крыма15:00
- В Кабмине назвали три этапа внедрения накопительных пенсий14:00
- СБУ завершила расследование по "делу Семенченко"13:00
- "Госбанк ЛНР" увеличил сумму кредита для бюджетников12:00
- Двое украинских воинов ранены в результате российского обстрела на Донбассе11:00
- В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября09:00
- Шахтер сыграл вничью с Интером (ВИДЕО)08:00
- В центре Мариуполя установили часы с курантами17:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Как найти лучшее онлайн казино и подобрать слот поможет рейтинг funslots.top18:00
- Стали известны дальнейшие планы РФ в отношении ОРДЛО
- В ОРДО предложили жителям бесплатное COVID-тестирование
- В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Зеленским
- Гороскоп на неделю с 27 сентября по 3 октября
- Ситуация на КПВВ Донбасса утром в понедельник 27 сентября
- Опубликован проект приказа МОЗ об обязательной вакцинации
- Возле ж/д вокзала Луганска появилась остановка автобусов до закрытого КПВВ "Счастье"
- Пожар на шахте им. Засядько не могут потушить пятые сутки
- В Мариуполе 32 семьи переселенцев получили ключи от квартир
- В центре Мариуполя установили часы с курантами