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Архив - Донецкая область

Оккупированная Ясиноватая осталась без воды

29.09.2021 16:00
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Оккупированная Ясиноватая осталась без воды

В ОРДО жители Ясиноватой остались без централизованного водоснабжения из-за порыва на магистральном водоводе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "министерства строительства и ЖКХ ДНР".
"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 500 миллиметров, с 09:00 29 сентября и до окончания работ прекращена централизованная подача воды на Ясиноватую", - сказано в сообщении.
В "ведомстве" добавили, что также части абонентов Новоазовска приостановлена подача воды на время замены запорной арматуры на водопроводе.
Как уточнили в "минстрое", все работы планируется провести в максимально сжатые сроки – к концу дня должны возобновить подачу питьевой воды.



Теги: Донбасс, Ясиноватая, авария, водоснабжение
 
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