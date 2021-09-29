В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса

29.09.2021 10:00

В оккупированных «ДНР» районах Донецкой области прививки от коронавируса сделали порядка 200 тысяч человек. Об этом сообщает «минздрав ДНР».

Как утверждается, это количество провакцинировано с 1 февраля 2021 года, когда начали поступать препараты из России.

Группировка «ДНР» вакцинирует жителей ОРДО российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт» (однокомпонентный вариант вакцины «Спутник V», не требующий введения второй дозы препарата).