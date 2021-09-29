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В "ДНР" назвали количество вакцинированных от коронавируса
29.09.2021 10:00
В оккупированных «ДНР» районах Донецкой области прививки от коронавируса сделали порядка 200 тысяч человек. Об этом сообщает «минздрав ДНР».
Как утверждается, это количество провакцинировано с 1 февраля 2021 года, когда начали поступать препараты из России.
Группировка «ДНР» вакцинирует жителей ОРДО российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт» (однокомпонентный вариант вакцины «Спутник V», не требующий введения второй дозы препарата).
Теги: Донбасс, вакцинация, ОРДО, COVID-19
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