Боевики начали демонтаж "таможни" между "ЛНР" и "ДНР"

01.10.2021 15:00

Сегодня в 10:00 на так называемой границе между оккупированной Луганщиной и Донетчиной боевики начали демонтаж своего "таможенного поста" в районе Дебальцево, сообщают ресурсы ОРДЛО.

Сообщается, что мероприятие проходит в рамках реализации "договора о создании единой таможенной территории (ЕТТ) и развитии экономической интеграции между ДНР и ЛНР".