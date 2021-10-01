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Архив - Донецкая область

В ОРДО решили досрочно начать отопительный сезон

01.10.2021 17:00
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В ОРДО решили досрочно начать отопительный сезон

"Глава ДНР" Денис Пушилин поручил включить отопление в больницах и жилых домах на подконтрольной группировке территории, сообщает его пресс-служба.
"После доклада и. о. министра здравоохранения лидер государства дал поручение ... запустить теплоснабжение в медицинских учреждениях и жилых домах, чтобы избежать простудных заболеваний и распространения коронавируса", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, отопительный сезон, ОРДО
 
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