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В ОРДО решили досрочно начать отопительный сезон
01.10.2021 17:00
"Глава ДНР" Денис Пушилин поручил включить отопление в больницах и жилых домах на подконтрольной группировке территории, сообщает его пресс-служба.
"После доклада и. о. министра здравоохранения лидер государства дал поручение ... запустить теплоснабжение в медицинских учреждениях и жилых домах, чтобы избежать простудных заболеваний и распространения коронавируса", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, отопительный сезон, ОРДО
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