В ОРДО решили досрочно начать отопительный сезон

01.10.2021 17:00

"Глава ДНР" Денис Пушилин поручил включить отопление в больницах и жилых домах на подконтрольной группировке территории, сообщает его пресс-служба.

"После доклада и. о. министра здравоохранения лидер государства дал поручение ... запустить теплоснабжение в медицинских учреждениях и жилых домах, чтобы избежать простудных заболеваний и распространения коронавируса", - сказано в сообщении.