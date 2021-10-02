В ОРДО объявили "осенний призыв"

02.10.2021 11:00

Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин объявил новый призыв на военную службу в период военного положения. Соответствующий указ под номером 305 опубликован на его сайте.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2021 года призыв на военную службу в период военного положения граждан 1994-2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Законом ДНР от 13 февраля 2015 года "О воинской обязанности и военной службы" призыву на военную службу", - сказано в тексте "документа".

"Указом" предписывается направить на прохождение службы в ряды "народной милиции" 500 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.



