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За сутки в зоне ООС 14 нарушений режима "тишины", ранены двое воинов
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 14 обстрелов, двое военных ВСУ получили огнестрельные ранения, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 2 октября.
"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Так, противник из разных вооружений осуществил обстрелы у Новозвановка, Новоалександровки, Лебединского, Луганского, Водяного на Приазовье, Новолуганского, Крымского и Первомайского.
Из минометов была обстреляна Авдеевка, в результате чего повреждены жилые дома, местные жители не пострадали.
В районе Нью-Йорка зафиксировано использование беспилотника, с которого противник совершил сброс ВОГ-17. На Луганщине также зафиксирован пролет беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
Украинские военные на обстрелы противника открывали ответный огонь.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
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