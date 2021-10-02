За сутки в зоне ООС 14 нарушений режима "тишины", ранены двое воинов

02.10.2021 10:00

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 14 обстрелов, двое военных ВСУ получили огнестрельные ранения, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 2 октября.

"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние обоих раненых – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Так, противник из разных вооружений осуществил обстрелы у Новозвановка, Новоалександровки, Лебединского, Луганского, Водяного на Приазовье, Новолуганского, Крымского и Первомайского.

Из минометов была обстреляна Авдеевка, в результате чего повреждены жилые дома, местные жители не пострадали.

В районе Нью-Йорка зафиксировано использование беспилотника, с которого противник совершил сброс ВОГ-17. На Луганщине также зафиксирован пролет беспилотника, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Украинские военные на обстрелы противника открывали ответный огонь.