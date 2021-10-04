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Архив - Донецкая область

На Донетчине стартовала акция по сбору отработанных батареек

04.10.2021 16:00
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На Донетчине стартовала акция по сбору отработанных батареек

С 4 по 11 октября в Бахмутской городской ТГ пройдет экологическая акция "Потребляй сознательно", в рамках которой все желающие смогут сдать на гарантированную переработку отработанные батарейки в обмен на сумку, выполненную из экологических материалов (их количество ограничено). Об этом сообщает управление экономического развития городского совета.
Акция будет проходить с 11:00 до 14:00 у зданий старостатов/админздания городского совета по графику:
04.10.2021 - с. Зайцево
05.10.2021- с. Опытное
06.10.2021- с. Покровское
07.10.2021- с. Ивановское
08.10.2021- с. Клиновое
11.10.2021- г. Бахмут
Во время мероприятия необходимо соблюдать масочный режим и придерживаться безопасной социальной дистанции.



Теги: Донбасс, акция, экология, батарейки, Бахмутский район
 
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