Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз

05.10.2021 15:00

Карты Ощадбанка внутренне перемещенных лиц, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет" и срок действия которых истекает во время карантина (до 31.12.2021), не будут блокироваться до 1 января 2022 года. Начиная с 1 января 2022 года, АО "Ощадбанк" прекратит автоматическое продление срока действия платежных карт внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба банка.

В Ощадбанке напоминают, что банк перевыпускает карты по графику и доставляет их в свои отделения. Если клиент получил SMS от Ощадбанка, то перевыпущенная карта уже в отделении. Дата и время, когда ее нужно забрать, указана в тексте SMS.

"Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы сможете снимать средства и рассчитываться старой картой только до 31 декабря 2021 года (включительно)", - отмечают в банке.