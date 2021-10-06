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На Донбассе за сутки шесть обстрелов, ранен военный

06.10.2021 10:00
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На Донбассе за сутки шесть обстрелов, ранен военный

За прошедшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушали режим прекращения огня, ранен один украинский военнослужащий. С полуночи нарушений не зафиксировано. Об этом в среду, 6 октября, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.
"За прошедшие сутки, 5 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В частности, в районе Трехизбенки наемники обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Новотошковского враг дважды совершил обстрелы, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие. У Красногоровки вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В направлении Крымского противник дважды применил минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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