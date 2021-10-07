Детсады Мариуполя из-за пандемии переходят на четырехдневку

07.10.2021 14:00

В Мариуполе из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом детские сады ушли на четырехдневку, а в школах предполагается ввести дистанционное обучение - пока на две недели, сообщает PR.UA.

Как рассказал заместитель городского головы Александр Кочурин, эти меры связаны с борьбой против распространения COVID-19.

Детские сады будут работать с понедельника по четверг. В пятницу – санитарный день, во время которого проводится генеральная уборка и дезинфекция в помещениях дошкольных учреждений.

Что касается школ, то сейчас рассматривается вопрос – когда и на какой срок их переводить на удаленку.

«Мы планируем ввести дистанционное обучение на неделю до осенних каникул и на неделю после осенних каникул. Как будут обучаться дети дальше, будет видно по эпидситуации», - уточнил Александр Кочурин.