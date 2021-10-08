В Мариуполе стартует всеукраинский форум ветеранов (ВИДЕО)

08.10.2021 10:00

В Мариуполе сегодня пройдет масштабный форум "Всеукраинский диалог Ветераны-общество", сообщает 24 канал.

В рамках события состоится диалог ветеранов, приехавших из разных городов, с мэрами:

Львова – Андреем Садовым;

Мариуполя – Вадимом Бойченко;

Житомира – Сергеем Сухомлином.

Во время форума участники обсудят ряд важных и актуальных вопросов, касающихся реинтеграции ветеранов в общинах.

В конце диалога ожидается включение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.