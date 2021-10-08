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В Мариуполе стартует всеукраинский форум ветеранов (ВИДЕО)
08.10.2021 10:00
В Мариуполе сегодня пройдет масштабный форум "Всеукраинский диалог Ветераны-общество", сообщает 24 канал.
В рамках события состоится диалог ветеранов, приехавших из разных городов, с мэрами:
Львова – Андреем Садовым;
Мариуполя – Вадимом Бойченко;
Житомира – Сергеем Сухомлином.
Во время форума участники обсудят ряд важных и актуальных вопросов, касающихся реинтеграции ветеранов в общинах.
В конце диалога ожидается включение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ветеран, форум
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