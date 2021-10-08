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Архив - Донецкая область

В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-19

08.10.2021 14:00
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В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-19

Второй по счету пункт массовой вакцинации от коронавирусной инфекции открылся в Славянске сегодня, 8 октября. Об этом сообщает глава ВГА Славянска Вадима Ляха в Facebook.
Пункт вакцинации будет работать с 9:00 до 14:00 в центральном отделении "Укрпочты" по ул. Свободы, 1.
Сделать прививку от COVID-19 здесь может любой желающий, достигший 18 лет. В нем будут доступны вакцины Pfizer/Comirnaty и CoronaVac. Пока пункт вакцинации будет функционировать только в рабочие дни.
Напомним, что первый центр вакцинации от COVID-19 заработал в Славянске в конце июля в здании центральной библиотеки. Он принимает ежедневно с 09:00 до 14:00.



Теги: Донбасс, Славянск, вакцинация, COVID-19
 
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