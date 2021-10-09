Последние новости раздела
- В Донецке начался сезон субботников09:00
- В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-1914:00
- В Мариуполе стартует всеукраинский форум ветеранов (ВИДЕО)10:00
- Детсады Мариуполя из-за пандемии переходят на четырехдневку14:00
- В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах09:00
- На шахте им. Засядько нашли тело пропавшего горняка15:00
- На Донбассе за сутки шесть обстрелов, ранен военный10:00
- Зеленский утвердил санкции за "выборы" в Крыму и ОРДЛО08:00
- Ощадбанк продлил действие платежных карт ВПЛ в последний раз15:00
- 4 октября более 500 человек воспользовались гумкоридором Еленовка - Новотроицкое13:00
В Донецке начался сезон субботников
09.10.2021 09:00
В неподконтрольном Украине Донецке для благоустройства, наведения чистоты и порядка во всех районах города 9 и 23 октября пройдут два общегородских субботника. Об этом сообщил так называемый "мэр" Донецка Алексей Кулемзин.
По его словам, субботники будут проводиться с обязательным соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Теги: Донецк, Донбасс, субботник
Читайте также:
- В Донецке начался сезон субботников09:00
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада17:00
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет16:00
- В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-1914:00
- В Мариуполе стартует всеукраинский форум ветеранов (ВИДЕО)10:00
- На Луганщине заложили "Румынскую рощу"09:00
- Луганский центр для детей с инвалидностью переехал в Рубежное15:00
- Детсады Мариуполя из-за пандемии переходят на четырехдневку14:00
- В ОРЛО перенесли сборы резервистов на неделю13:00
- В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах09:00
- В Донецке начался сезон субботников09:00
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада17:00
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет16:00
- Верховная Рада избрала нового спикера15:00
- В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-1914:00
- Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 октября12:00
- ФК "Шахтер" открыл в Киеве детскую футбольную школу11:00
- В Мариуполе стартует всеукраинский форум ветеранов (ВИДЕО)10:00
- На Луганщине заложили "Румынскую рощу"09:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- Названы сроки завершения реконструкции КПВВ "Станица Луганская"
- В ОРЛО назвали дату начала отопительного сезона
- В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах
- Зеленский утвердил санкции за "выборы" в Крыму и ОРДЛО
- На шахте им. Засядько нашли тело пропавшего горняка
- В США обвинили два российских банка в финансировании боевиков ОРДЛО
- РосСМИ узнали предложенную Кремлем повестку встречи Путин-Зеленский
- "Прокуратура ЛНР" открыла "дело" против Саакашвили
- В ОРЛО перенесли сборы резервистов на неделю
- Рада отправила Разумкова в отставку