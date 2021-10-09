В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель

09.10.2021 12:00

Увеличение стоимости картофеля на потребительском рынке ОРДО связано с недобросовестностью предпринимателей. Об этом заявили в "миндоходов ДНР".

"При заполнении декларации цена занижается до необоснованного минимума, и составляет 6,4 рубля за один килограмм картофеля. При этом таможенная декларация является первичным документом, то есть, если по законодательству предусмотрена надбавка 25%, то килограмм картофеля должен стоить 8 рублей. А дальше, так как у нас упрощенная система налогообложения и нет необходимости предоставлять первичную документацию, контроль за ценой, которая доходит до конечного потребителя, мы теряем", - пояснили в "министерстве".

В "ведомстве" заверили, что как только у них будет собрана необходимая доказательная база, появится возможность "разрушить эту схему". Сбор материалов и проверки предпринимателей ведутся силами "МВД республики".