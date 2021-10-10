- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"13:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- 490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября15:00
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель12:00
- За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин10:00
- В Донецке начался сезон субботников09:00
- В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-1914:00
- В Мариуполе стартует всеукраинский форум ветеранов (ВИДЕО)10:00
- Детсады Мариуполя из-за пандемии переходят на четырехдневку14:00
- В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах09:00
В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"
Группировка "ДНР" выписала более 13 тысяч штрафов водителям на временно неподконтрольной территории Донецкой области из-за отсутствия ОСАГО. Местных автовладельцев привлекают к административной ответственности из-за того, что они не страхуют свои транспортные средства по правилам НВФ "ДНР". Об этом сообщает местная "госавтоинспекция".
В так называемом "ГАИ ДНР" рассказали, что в среднем в день "инспекторы" выявляют на дорогах до 90 водителей без страховки. Сумма денежного взыскания в этом случае составляет 500 рублей (около 200 гривен).
Выдача полисов ОСАГО началась в ОРДО с августа 2020-го, а первые страховые выплаты оформлены в октябре. С 12 марта 2021 года "ГАИ ДНР" начала выписывать автовладельцам штрафы за управление транспортом без наличия полиса.
Теги: Донбасс, штраф, ОРДО, ОСАГО
- В ОРДО ввели штрафы за вождение авто с украинскими номерами
- «Грозит часовой допрос и штраф»: в соцсети призвали быть осторожными на КПП ОРДО
- «Бегство из «ДНР»: Стало известно о допросах и штрафах для мирных граждан при попытке покинуть ОРДО
- В ОРДО преподавателю грозит семь лет тюрьмы и штраф за получение «взятки»
- В Красноармейске оштрафуют нерадивых предпринимателей
- Мины у Зернового: новые данные от СММ ОБСЕ с Донбасса
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"13:00
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- 490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября15:00
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель12:00
- За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин10:00
- В Донецке начался сезон субботников09:00
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада17:00
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет16:00
- В Славянске открылся второй пункт массовой вакцинации от COVID-1914:00
- В ОРДО оштрафовали более 13 тысяч водителей за отсутствие местной "страховки"13:00
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 октября10:00
- В Госпрогранслужбе рассказали о работе КПВВ на Донбассе на прошедшей неделе09:00
- В Мариуполе открылась фотовыставка о российско-украинской войне17:00
- 490 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору возле Донецка 8 октября15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 октября13:00
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель12:00
- В Славянске стартовали международные соревнования по триатлону11:00
- За минувшие сутки на Донбассе 10 нарушений режима тишины, ранен украинский воин10:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Страсти вокруг большого герба Украины17:00
- Безопасное образование. Как учиться в условиях пандемии?13:00
- В ОРДО назвали причину высоких цен на картофель
- В Славянске с 9 октября повышают стоимость проезда в автобусах
- В США обвинили два российских банка в финансировании боевиков ОРДЛО
- В Донецке начался сезон субботников
- В ОРЛО предупредили о перебоях в работе телефонной связи и Интернет
- Завтра в Северодонецке состоится репетиция военного парада
- Зеленский помиловал 31 осужденного защитника Украины
- В ОРЛО ввели новые ограничения на пересечение КПВВ «Станица Луганская»
- В ОРЛО перенесли сборы резервистов на неделю
- Рада отправила Разумкова в отставку