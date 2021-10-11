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9 человек пострадали в ДТП с автобусом в Донецке
11.10.2021 09:00
Девять человек пострадали в результате ДТП в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин.
"В результате ДТП по проспекту Ильича - столкновения автомобиля и автобуса №121 (Донецк-Макеевка) - пострадали девять человек", - отметил Кулемзин.
Теги: Донецк, Донбасс, автобус, ДТП
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