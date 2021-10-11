В Славянске открылся Университет третьего возраста

11.10.2021 17:00

11 октября в Славянске на базе Центра развития взрослых презентовали Университет третьего возраста. Отныне здесь могут получить квалифицированное образование все желающие в возрасте от 45 лет. Об этом сообщает Восточный Вариант.

Обучение будет проходить на нескольких факультетах: украинский язык, английский язык, компьютерные технологии и психология.

Преподавать будут специалисты Донбасского государственного педагогического университета. Учебное заведение заключило договор с Центром развития взрослых.