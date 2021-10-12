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В ОРДЛО отдали семь отжатых украинских предприятий новому "инвестору"
Оккупационные власти "ДНР/ЛНР" отдали отобранные у украинских собственников крупнейшие металлургические и коксохимические предприятия новому "инвестору". Об этом сообщают сепаратистские СМИ.
На смену сомнительному "Внешторгсервису", доведшему отжатые предприятия до критического состояния, пришла российская компания "Южный горно-металлургический комплекс" (ЮГМК).
Генеральный директор ЮГМК Евгений Юрченко уверяет, что эта частная компания принадлежит на 100% ему и якобы он решил стать инвестором и "временным администратором семи крупнейших предприятий металлургического и коксохимического производства на территории ЛНР и ДНР".
"Это ни в коем случае никакая не приватизация, это плановая и выверенная работа по возрождению промышленности Донбасса", – заявил Юрченко.
Таким образом, в настоящее время российскому бизнесмену в полное распоряжение отданы принадлежащие украинским собственникам активы: Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Макеевкокс, Ясиноватский коксохимический завод, Комсомольское рудоуправление, Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод.
Юрченко уже пообещал повысить заработную плату для сотрудников своих предприятий в три раза до 2024 года.
"Инвестор" также заявил, что количество предприятий оккупированного Донбасса, отданных под "управление" ЮГМК, будет расти.
Теги: Россия, Донбасс, предприятие, бизнесмен, собственность, ОРДЛО
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