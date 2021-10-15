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В военный госпиталь Мариуполя доставили гуманитарную помощь из Франции
В Мариупольский военный госпиталь доставили гуманитарный груз медицинского назначения, передача которого осуществлялась в рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" и по случаю Дня защитников и защитниц Украины. Об этом сообщает в Фейсбуке Командование Объединенных сил ВСУ.
"Как сообщил основатель инициативы, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, военно-медицинское учреждение получило современные медикализированные электрические кровати, специализированные матрасы, медицинскую мебель и другое медицинское оборудование", - отмечается в информации.
Гуманитарные грузы из Франции в Украину отправляет Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" (вице-президент Диана Дольсе), при поддержке Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко. Руководитель-координатор проекта в Украине - офицер командования объединенных сил ВСУ Борис Кутовой.
Теги: Донбасс, Франция, Мариуполь, госпиталь, гуманитарная помощь
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