Зеленский посетил передовую в зоне ООС на Донбассе

15.10.2021 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 октября, прибыл с рабочим визитом на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе поездки государства побывал на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил, где пообщался с военными и осмотрел условия несения службы, а также вручил им ценные подарки.

Также президент посетил Мариуполь, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.