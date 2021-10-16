На Авдеевском коксохиме произошел пожар

16.10.2021 15:00

В Донецкой области пожарные ликвидировали пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 16 октября.

Указано, что на предприятии возникло возгорание перегретого кокса на конвейерной ленте на площади 350 квадратных метров.

В 11:06 возгорание локализовали, а в 11:23 – ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

К тушению от ГСЧС привлечено 48 человек и 12 единиц техники.