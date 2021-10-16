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Сутки в ООС: 8 нарушений режима "тишины", ранен украинский воин

16.10.2021 10:00
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Сутки в ООС: 8 нарушений режима "тишины", ранен украинский воин

За минувшие сутки, 15 октября, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Подчеркивается, что вблизи Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс. Около Золотого-4 наемники совершили два обстрела из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия.
В районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм. В сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
Позиции украинских воинов у Красногоровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. У Лебединского враг применил минометы калибра 120 мм.
"Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воину предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - отмечают в штабе.



Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
 
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