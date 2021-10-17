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Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи
17.10.2021 11:00
Международный комитет Красного Креста отправил очередную колонну с гуманитарным грузом на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Через КПВВ Новотроицкое проехали семь грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Указано, что общий вес груза составил 110,2 тонны. Автомобили доставят жителям Донбасса продуктовые наборы и строительные материалы.
Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, ОРДЛО
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