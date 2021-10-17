Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи

17.10.2021 11:00

Международный комитет Красного Креста отправил очередную колонну с гуманитарным грузом на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Через КПВВ Новотроицкое проехали семь грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Указано, что общий вес груза составил 110,2 тонны. Автомобили доставят жителям Донбасса продуктовые наборы и строительные материалы.