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Архив - Донецкая область

Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи

17.10.2021 11:00
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Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста отправил очередную колонну с гуманитарным грузом на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Через КПВВ Новотроицкое проехали семь грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Указано, что общий вес груза составил 110,2 тонны. Автомобили доставят жителям Донбасса продуктовые наборы и строительные материалы.



Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, ОРДЛО
 
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