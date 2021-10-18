- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи11:00
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса 10:00
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке09:00
- В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ17:00
- На Авдеевском коксохиме произошел пожар15:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима "тишины", ранен украинский воин10:00
- Донецкая и еще три области Украины переходят с понедельника в красную зону09:00
- В военный госпиталь Мариуполя доставили гуманитарную помощь из Франции17:00
- Зеленский посетил передовую в зоне ООС на Донбассе09:00
В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины
Несмотря на приостановку работы в оккупированном Донецке, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает свою деятельность на неподконтрольной украинской власти части Луганской области. Об этом говорится в ответе пресс-службы ОБСЕ на запрос телеканала "Дом".
"В связи с протестом напротив отеля, где в неподконтрольном правительству Донецке проживают члены Миссии, СММ не имеет возможности отправить из него патрули для выполнения порученных ей задач. Патрулирование в неподконтрольных правительству районах в Луганской области продолжается согласно мандату Миссии", — говорится в ответе.
ОБСЕ призывает стороны устранить любые препятствия свободе передвижения наблюдателей миссии.
В организации напомнили, что СММ ОБСЕ в Украине, действующей в соответствии с принципами беспристрастности и прозрачности, поручено устанавливать факты и информировать о них.
"Миссия не дает оценок, все соответствующие наблюдения включаются в отчеты СММ, доступные широкой общественности на вебсайте ОБСЕ", — резюмировали в пресс-службе.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ОРДЛО
- На Донбассе могут ввести «новогоднее» перемирие
- За прошедшие выходные ОБСЕ насчитала в Донецке около 130 взрывов
- ОБСЕ: Люди получают травмы на мосту у КПВВ «Станица Луганская»
- Захарченко заявил, что "появление вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе будет рассматриваться как интервенция"
- Миссия ОБСЕ установит веб-камеру в вентстволе шахты «Октябрьский рудник» возле аэропорта
- За четыре майских дня ОБСЕ зафиксировала почти 700 взрывов
- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи11:00
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса 10:00
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке09:00
- В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ17:00
- На Авдеевском коксохиме произошел пожар15:00
- Сутки в ООС: 8 нарушений режима "тишины", ранен украинский воин10:00
- Донецкая и еще три области Украины переходят с понедельника в красную зону09:00
- В военный госпиталь Мариуполя доставили гуманитарную помощь из Франции17:00
- Зеленский приехал с рабочим визитом на Луганщину15:00
- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
- В Украину идут похолодание и заморозки17:00
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 октября13:00
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи11:00
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса 10:00
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке09:00
- В Бахмуте открыли современный кабинет МРТ17:00
- На Авдеевском коксохиме произошел пожар15:00
- Донбасское дерби: Шахтер разгромил Зарю со счетом 6:1 (ВИДЕО)13:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке
- Зеленский приехал с рабочим визитом на Луганщину
- Донецкая и еще три области Украины переходят с понедельника в красную зону
- На Авдеевском коксохиме произошел пожар
- Зеленский посетил передовую в зоне ООС на Донбассе
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября
- В Северодонецке впервые прошел военный парад (ВИДЕО)
- В военный госпиталь Мариуполя доставили гуманитарную помощь из Франции
- В Украину идут похолодание и заморозки