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Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке
Участники акции от т.н. “ЛДНР” возле отеля “Родина” в оккупированной Горловке, где базируются наблюдатели ОБСЕ, свернули палатки и разошлись. Об этом говорится в Оперативном отчете СММ ОБСЕ № 22/2021 на сайте организации.
"В 15:40 18 октября команда Миссии отметила, что ранее зафиксированные навесной замок и цепь убрали с автомобильных ворот передовой патрульной базы (ППБ) Миссии в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и что эти ворота были открыты. Перед зданием ППБ наблюдатели видели ранее установленную палатку, однако не зафиксировали людей и транспортных средств поблизости. Команда СММ покинула ППБ Миссии для осуществления патрулирования и вернулась в 16:03", - говорится в отчете.
Как заявила одна из митингующих, боевикам “удалось достичь устного согласия с горловским офисом ОБСЕ”. Здание разблокировали, чтобы представители Мониторинговой миссии могли и в дальнейшем контролировать ход работ на Горловской фильтровальной станции, если там опять что-то случится.
Теги: Донбасс, Горловка, ОБСЕ, блокирование, ОРДЛО
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