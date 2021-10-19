Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис

19.10.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис

Специализированный автомобиль для создания областной мобильной службы экстренной социально-психологической и методической помощи общинам получила Донецкая облгосадминистрация сегодня, 19 октября. Автомобиль был приобретен и оснащен необходимым оборудованием в рамках проекта Программы развития ООН «Мобильное предоставление услуг населению, пострадавшему на Востоке Украины», финансируемого Правительством Канады, передает пресс-служба ДонОГА.
Социальный сервис «Областная мобильная служба экстренной социально-психологической и методической помощи» позволит вовремя предоставлять специализированные социальные услуги, направленные на решение проблем семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, и осуществлять информационно-методическую поддержку территориальных громад в развитии социальных услуг для уязвимых категорий населения.
В рамках работы сервиса «Областная мобильная служба экстренной социально-психологической и методической помощи» запланированы выезды в объединенные территориальные общины для предоставления информации по организации социальных услуг, реагирование на кризисные случаи из-за экстренного оказания первичной социально-психологической помощи, перевозки и транспортировки пострадавших от насилия лиц в областные коммунальные учреждения и шелтеров, выезды тренерского состава и транспортировка соответствующего оборудования в территориальные общины для проведения учебных мероприятий среди работников поставщиков социальных услуг, визиты в каждую семью кандидатов в усыновители и кандидатов в патронатные воспитатели после прохождения обучения, проведение массовых и групповых мероприятий, предоставление индивидуальных консультаций гражданам по вопросам правовых вопросов, видов социальной помощи, средств реабилитации и условий их получения, а также обеспечения информацией относительно субъектов, оказывающих квалифицированные социально-психологические услуги в регионе.
Обустроенный для этого необходимым мультимедийным оборудованием и оргтехникой автомобиль позволит работать в любых полевых условиях.



Теги: Донбасс, ООН, социальная программа, мобильный офис
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх