- В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов14:00
- В ОРЛО произошел пожар на одной из шахт11:00
- ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения16:00
- На Донетчине охотник застрелил своего товарища13:00
- Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке11:00
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- Боевики заблокировали базу СММ ОБСЕ в Горловке13:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)10:00
- В ОБСЕ заявили о продолжении работы на оккупированной части Луганщины08:00
В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов
В Мариуполе получить свидетельство о вакцинации от коронавируса в бумажном виде теперь можно, оставив онлайн-заявку. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Этот сервис, отмечают в городском совете, полезен для тех, кто сделал прививку, но не имеет технической возможности сгенерировать сертификат о вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія".
"Чтобы быстрее получить документ о вакцинации, а также уменьшить нагрузку на медучреждения, департамент здравоохранения Мариупольского городского совета создал онлайн-заявку на получение свидетельства о вакцинации в печатном формате. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму. Впоследствии заявку обработает регистратор Центра [первичной медико-санитарной помощи], где житель подписал декларацию, и сообщит о времени и месте получения свидетельства", — пояснили в горсовете.
Заполнить онлайн-заявку на получение COVID-сертификата мариупольцы могут по ссылке.
Теги: Донбасс, Мариуполь, сертификат, COVID-19
- В мариупольской зелени и ранних овощах искали нитраты
- Завтра Мариуполь попрощается с тремя воинами, защищавшими город
- В Мариуполе легковушка сбила скутер: двое пострадавших
- Мариупольская бригада отпраздновала годовщину создания. ВИДЕО
- Жителей Мариуполя снимут в кино
- Легковушка протаранила автобус (ФОТО)
- В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов14:00
- Малообеспеченным жителям Лисичанска выплатят компенсацию на установку автономного отопления12:00
- В ОРЛО произошел пожар на одной из шахт11:00
- ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения16:00
- Названа сумма компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине14:00
- На Донетчине охотник застрелил своего товарища13:00
- Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке11:00
- На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка08:00
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте16:00
- В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября13:00
- Малообеспеченным жителям Лисичанска выплатят компенсацию на установку автономного отопления12:00
- В ОРЛО произошел пожар на одной из шахт11:00
- Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен боец ВСУ10:00
- Шахтер пропустил 5 сухих голов от Реала (ВИДЕО)09:00
- В Киеве презентовали Виртуальный музей российской агрессии08:00
- ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения16:00
- Глава Пентагона назвал РФ виновником вооруженного конфликта на Донбассе15:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)
- Оккупанты устроили "пикет" перед офисом ОБСЕ в Донецке
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 октября
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения
- В ГПСУ рассказали о ситуации на КПВВ Донбасса
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 110 тонн гумпомощи
- В Украину идут похолодание и заморозки
- В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов
- На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка