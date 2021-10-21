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Архив - Донецкая область

Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ

21.10.2021 16:00
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Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ

Завтра, 22 октября, состоится очередной раунд отбора участников проекта “Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц”, который совместно реализуют Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Кредитное учреждение восстановления KFW (Франкфурт-на Майне) и “Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству” (Держмолодьжитло). Начало процедуры запланировано на 13:00, сообщает Facebook Держмолодьжитла.
Финансируемая донорами программа позволяет принявшим в ней участие переселенцам взять жилищный кредит на выгодных условиях - под 3 % годовых. Срок действия кредита - до 20 лет. Объектами кредитования могут быть квартира или жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.
Первый отбор состоялся в июле, второй в августе. В первые два этапа отбирали по 150 человек/семей. Из них кредиты под 3 % уже получили более 100 переселенцев. Завтра планируют отобрать еще 300 победителей.
Общая сумма гранта на этот проект составляет 25,5 млн евро. За эти средства планируется выдать около 1 тыс кредитов.
По данным Держмолодьжитла на начало октября заявки на участие в программе подали 20173 семьи.



Теги: Донбасс, кредит, жилье, розыгрыш, ВПЛ
 
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