- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ14:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО12:00
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"11:00
- Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ16:00
- Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки10:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранен военный08:00
- На Донетчине развернули 236 пунктов обогрева17:00
- Экологи Бахмута собрали более 100 кг отработанных батареек15:00
- В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов14:00
На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье
Выплаты на общую сумму 9 миллионов гривен согласовали члены комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, на очередном заседании 22 октября. Об этом сообщает ДонОГА.
Во время заседания, которое состоялось под председательством заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, было рассмотрено 39 заявлений на получение компенсаций от жителей сел Шумы, Широкино и Гранитное, а также городов Мироновский, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и других населенных пунктов. Решением комиссии согласованы выплаты по 37 делам на общую сумму 9 миллионов гривен, еще два дела направлены на доработку в органы местного самоуправления.
Теги: Донбасс, компенсация, жилье, разрушения
- ДонОГА удовлетворила 15 заявок на компенсацию за разрушенное войной жилье
- Шмыгаль на Луганщине назвал суммы компенсаций пострадавшим от пожаров
- Зеленскому предложили выплатить переселенцам компенсацию за утраченное жилье
- Жителям Песок под Донецком обещают восстановить жилье или компенсировать его стоимость
- Компенсация за разрушенное на Донбассе жилье: О чем нужно помнить при обращении в суд
- Военные занимают дома мирных жителей в «серой зоне» по обе линии разграничения
- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ14:00
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации13:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО12:00
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"11:00
- Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ16:00
- На Луганщине задержали члена НВФ «ЛНР», приехавшего за украинской пенсией14:00
- В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"11:00
- Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки10:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранен военный08:00
- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ14:00
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации13:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО12:00
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 октября10:00
- В Минздраве рассказали о ревакцинации населения от COVID-1909:00
- Луганская Заря заработала первые очки в Лиге конференций (ВИДЕО)08:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения
- На Луганщине задержали члена НВФ «ЛНР», приехавшего за украинской пенсией
- Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки
- На Донетчине охотник застрелил своего товарища
- Малообеспеченным жителям Лисичанска выплатят компенсацию на установку автономного отопления
- В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов
- На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка
- В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"
- Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке
- Глава Пентагона назвал РФ виновником вооруженного конфликта на Донбассе