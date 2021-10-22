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Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ
22.10.2021 14:00
"Все КПВВ вдоль линии разграничения открыты, однако пропускные операции происходят только на 2-х. На 11:00 через КПВВ “Новотроицкое” последовали 103 человека и 19 машин на временно оккупированную территории, а в обратном направлении – 20 человек и 6 транспортных средств", – сообщил представитель Госпогранслужбы в составе Операции Объединенных сил Игорь Лизогуб, передает Свободное радио.
За это же время через КПВВ “Станица Луганская” в сторону временно оккупированного Луганска прошли 128 человек, а на свободную украинскую территорию – 49.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ, ОРДЛО
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