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Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки
За минувшие сутки на Донбассе один украинский военный получил ранения, еще один – боевые травмы, зафиксировано 13 российских обстрелов. С начала текущих обстрелов со стороны наемников РФ не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
"За прошедшие сутки, 22 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке.
Противник открывал огонь из минометов калибра 82-мм и 120-мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, артиллерии калибра 100-мм и противотанкового ракетного комплекса.
Украинские военные открывали ответный огонь.
Теги: Донбасс, ранение, обстрелы, ООС
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