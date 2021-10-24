- Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки11:00
- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ14:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО12:00
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"11:00
- Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ16:00
- Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки10:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранен военный08:00
- На Донетчине развернули 236 пунктов обогрева17:00
- Экологи Бахмута собрали более 100 кг отработанных батареек15:00
В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ
В оккупированном боевиками Донецке завершилось длившееся неделю блокирование штаб-квартиры СММ ОБСЕ. Об этом сообщает Радио Свобода.
К "протестующим" приехал "глава администрации" Донецка Алексей Кулемзин, который предложил свернуть "стихийный" протест и перевести его в соцсети из-за нововведенных карантинных ограничений на территории ОРДО.
"Российская Федерация уходит на карантин, у нас ситуация схожая. Сегодня "главой ДНР" Денисом Пушилиным подписан "указ" о тех мерах, которые необходимо предпринять для предотвращения распространения коронавируса. Люди болеют, болеют тяжело, больницы переполнены, риск распространения возрастает ...
Тем более, что вам удалось достичь результата - миссия ОБСЕ начала взаимодействовать с нами, начала проводить совместные мероприятия, и дальнейшей судьбой нашего товарища Андрея Косяка будут заниматься МИДы Российской Федерации и Донецкой народной республики, поэтому я предлагаю свернуть этот палаточный лагерь и продолжить акцию в соцсетях", — сказал он.
Теги: Донецк, Донбасс, ОБСЕ, разблокировка
- Зачем Хуг срочно едет в Донецк?
- Миссия невыполнима: наблюдатели ОБСЕ вместо Крыма едут в Донбасс
- В Донецке открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ
- На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами
- "Это всё диверсанты!" Донецкие террористы начали "отмазываться" за поджог автомобилей миссии ОБСЕ
- Боевики «ДНР» минируют улицы в Донецке
- Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября15:00
- Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки11:00
- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ14:00
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации13:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО12:00
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"11:00
- Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ16:00
- На Луганщине задержали члена НВФ «ЛНР», приехавшего за украинской пенсией14:00
- В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"11:00
- На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации17:00
- Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 октября13:00
- Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки11:00
- Украина получила третью партию военной помощи США09:00
- На КППВ с ОРДЛО и Крымом установят пункты связи с властями08:00
- Школьники из Луганщины, Закарпатья и Львовщины высадили "Аллею единства"17:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ14:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО
- На Луганщине задержали члена НВФ «ЛНР», приехавшего за украинской пенсией
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации
- Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ
- В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"
- Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ
- Риски вакцинации против смерти от COVID-19
- На КППВ с ОРДЛО и Крымом установят пункты связи с властями
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"