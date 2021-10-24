В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ

24.10.2021 09:00

В оккупированном боевиками Донецке завершилось длившееся неделю блокирование штаб-квартиры СММ ОБСЕ. Об этом сообщает Радио Свобода.

К "протестующим" приехал "глава администрации" Донецка Алексей Кулемзин, который предложил свернуть "стихийный" протест и перевести его в соцсети из-за нововведенных карантинных ограничений на территории ОРДО.

"Российская Федерация уходит на карантин, у нас ситуация схожая. Сегодня "главой ДНР" Денисом Пушилиным подписан "указ" о тех мерах, которые необходимо предпринять для предотвращения распространения коронавируса. Люди болеют, болеют тяжело, больницы переполнены, риск распространения возрастает ...

Тем более, что вам удалось достичь результата - миссия ОБСЕ начала взаимодействовать с нами, начала проводить совместные мероприятия, и дальнейшей судьбой нашего товарища Андрея Косяка будут заниматься МИДы Российской Федерации и Донецкой народной республики, поэтому я предлагаю свернуть этот палаточный лагерь и продолжить акцию в соцсетях", — сказал он.