На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска

25.10.2021 12:00

В рамках президентской программы "Большая стройка" на Донетчине начали восстанавливать 9 км трассы T-05-21 /М-03/ на подъезде к городу Святогорск. Об этом сообщает Укравтодор.

Рабочие провели фрезерование старого изношенного покрытия на отрезке протяженностью 5 км. На участке уложили слой усиленной основы дорожной одежды средней толщиной 19 см и нижний слой асфальтобетона толщиной 7 см.

Специалисты также установили мощную систему водоотвода и заменили плиты покрытия под проезжей частью в месте проседания трубы. Работы выполняет подрядная компания ООО "Славдорстрой".

Капитальный ремонт планируют завершить в конце сентября 2022 года.