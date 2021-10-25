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Архив - Донецкая область

На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска

25.10.2021 12:00
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На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска

В рамках президентской программы "Большая стройка" на Донетчине начали восстанавливать 9 км трассы T-05-21 /М-03/ на подъезде к городу Святогорск. Об этом сообщает Укравтодор.
Рабочие провели фрезерование старого изношенного покрытия на отрезке протяженностью 5 км. На участке уложили слой усиленной основы дорожной одежды средней толщиной 19 см и нижний слой асфальтобетона толщиной 7 см.
Специалисты также установили мощную систему водоотвода и заменили плиты покрытия под проезжей частью в месте проседания трубы. Работы выполняет подрядная компания ООО "Славдорстрой".
Капитальный ремонт планируют завершить в конце сентября 2022 года.



Теги: Донбасс, Северодонецк, ремонт, трасса
 
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