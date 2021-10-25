- На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации15:00
- Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе14:00
- На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска12:00
- Сегодня на Донетчине в полном объеме начнется отопительный сезон11:00
- В ОРДО из-за коронавируса отменили "патриотический" велопробег10:00
- С 25 октября в ОРДО вводятся дополнительные карантинные ограничения13:00
- За сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранены двое воинов10:00
- В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ09:00
- Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки11:00
- На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье15:00
На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации
На железнодорожном вокзале Краматорска сегодня открылся пункт массовой вакцинации от COVID-19, пишет Восточный проект.
Только за час работы в нем сделали прививку 25 человек. Это жители Краматорска, Славянска, Лимана и других населенных пунктов области.
По словам начальника горздравотдела Краматорска Андрея Петриченко, прививку может сделать любой желающий житель Украины в возрасте от 18 лет. Вакцину можно выбрать на свое усмотрение.
«Мы решили открыть пункт вакцинации на вокзале, потому что здесь большое скопление людей. И люди будут иметь возможность провакцинироваться без предварительной записи. Сейчас налицо вакцины CoronaVac и Pfizer. Вакцинироваться имеют возможность не только жители города, но и все желающие. Таким образом, в Краматорске работают три пункта массовой вакцинации - на территории автовокзала, "Эпицентра" и вокзала», - сказал Петриченко.
Пункт вакцинации будет работать пока с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.30. В 14.30 прекращается прием пациентов. В течение 30 минут медработники наблюдают за состоянием пациентов.
Пункт вакцинации находится со стороны перрона, с правой стороны вокзала.
Теги: Донбасс, Краматорск, вакцинация, железнодорожный вокзал
- В Краматорске анонсировали открытие центра массовой вакцинации
- В Краматорске заработал новый центр массовой вакцинации от COVID-19
- ВОЗ: связи между прививкой и смертью краматорского школьника нет
- Экс-замминистра здравоохранения объявлен в розыск! Виноват в смерти подростка от вакцины?
- Краматорские охотники раздали вакцину будущей добыче
- Ющенко потребовал поставить точку в деле о смерти подростка после прививки
- На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации15:00
- Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе14:00
- На Центральном рынке оккупированного Луганска произошел пожар13:00
- На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска12:00
- Сегодня на Донетчине в полном объеме начнется отопительный сезон11:00
- В ОРДО из-за коронавируса отменили "патриотический" велопробег10:00
- С 25 октября в ОРДО вводятся дополнительные карантинные ограничения13:00
- За сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранены двое воинов10:00
- В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ09:00
- Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября15:00
- На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации15:00
- Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе14:00
- На Центральном рынке оккупированного Луганска произошел пожар13:00
- На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска12:00
- Сегодня на Донетчине в полном объеме начнется отопительный сезон11:00
- В ОРДО из-за коронавируса отменили "патриотический" велопробег10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября09:00
- В Запорожской области ввели ограничения на внутренние перевозки08:00
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября17:00
- Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca15:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- С 25 октября в ОРДО вводятся дополнительные карантинные ограничения
- СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО
- Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации
- Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября
- В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ
- На КППВ с ОРДЛО и Крымом установят пункты связи с властями
- Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"
- На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации