На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации

25.10.2021 15:00

На железнодорожном вокзале Краматорска сегодня открылся пункт массовой вакцинации от COVID-19, пишет Восточный проект.

Только за час работы в нем сделали прививку 25 человек. Это жители Краматорска, Славянска, Лимана и других населенных пунктов области.

По словам начальника горздравотдела Краматорска Андрея Петриченко, прививку может сделать любой желающий житель Украины в возрасте от 18 лет. Вакцину можно выбрать на свое усмотрение.

«Мы решили открыть пункт вакцинации на вокзале, потому что здесь большое скопление людей. И люди будут иметь возможность провакцинироваться без предварительной записи. Сейчас налицо вакцины CoronaVac и Pfizer. Вакцинироваться имеют возможность не только жители города, но и все желающие. Таким образом, в Краматорске работают три пункта массовой вакцинации - на территории автовокзала, "Эпицентра" и вокзала», - сказал Петриченко.

Пункт вакцинации будет работать пока с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.30. В 14.30 прекращается прием пациентов. В течение 30 минут медработники наблюдают за состоянием пациентов.

Пункт вакцинации находится со стороны перрона, с правой стороны вокзала.