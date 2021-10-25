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Архив - Донецкая область

Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе

25.10.2021 14:00
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Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе

Украинская народная рада Донецкой и Луганской областей совместно с Восток SOS провели 25 октября под зданием посольства Российской Федерации в Киеве акцию протеста "Прекратите убивать людей: требуем от России открыть КПВВ на Донбассе" против политики изоляции и непредоставления жителям оккупированных территорий адекватной медицинской помощи во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"На оккупированных частях Донецкой и Луганской областей пандемия COVID-19 набрала катастрофических масштабов. Она происходит на фоне критической нехватки вакцин, медикаментов и даже средств дезинфекции. Российская Федерация не только не пытается помочь жителям ОРДЛО, но и отбирает у них едва ли не единственную возможность спастись, заблокировав им возможность выехали на безопасные территории Украины для вакцинации и лечения", - заявили организаторы акции.



Теги: Россия, Киев, акция, посольство, изоляция, ОРДЛО
 
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