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Сегодня на Донетчине в полном объеме начнется отопительный сезон
25.10.2021 11:00
В Донецкой области сегодня в полном объеме должен начаться отопительный сезон. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.
"На сегодняшний день в области уже работает 315 котельных. Они обеспечивают теплом 1642 жилых домов и 465 объектов социальной сферы. В частности, 206 детских садов, 162 школы, 97 больниц. А в полном объеме отопительный период (по решениям органов местного самоуправления и военно-гражданских администраций населенных пунктов области) начнется 25 октября", — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, отопительный сезон, ОГА
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