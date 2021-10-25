В ОРДО из-за коронавируса отменили "патриотический" велопробег

25.10.2021 10:00

В ОРДО в связи с новыми карантинными ограничениями отменили запланированный на сегодня "праздничный" велопробег, сообщил так называемый "мэр" неподконтрольного Украине Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

"В связи с изменениями, внесёнными в Указ Главы ДНР от 14 марта 2020 года №57 «О введении режима повышенной готовности», велопробег, посвящённый Дню Флага Донецкой Народной Республики, 25 октября 2021 г. не состоится", сказано в сообщении.