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Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ
26.10.2021 11:00
Оккупационные власти ОРДЛО вбросили в информационное пространство якобы согласованную "повестку дня" заседания ТКГ по Донбассу, которое запланировано на 26-27 октября.
"В частности, на заседании Контактной группы планируется обсуждение следующих тем: выработка механизмов исключения прецедентов, связанных с захватом представителей СЦКК в действующем составе; рост количества нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ; согласование итогового проекта дорожной карты с учетом обновленной версии документа со стороны Республик; выполнение украинской стороной своих обязательств по вопросам в рамках гуманитарной повестки; консолидация позиций относительно проекта регламента ведения переговоров в рамках Минского процесса", - говорится в ней.
Теги: Донбасс, заседание, повестка, ТКГ
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