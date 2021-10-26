Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ

26.10.2021 11:00

Оккупационные власти ОРДЛО вбросили в информационное пространство якобы согласованную "повестку дня" заседания ТКГ по Донбассу, которое запланировано на 26-27 октября.

"В частности, на заседании Контактной группы планируется обсуждение следующих тем: выработка механизмов исключения прецедентов, связанных с захватом представителей СЦКК в действующем составе; рост количества нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ; согласование итогового проекта дорожной карты с учетом обновленной версии документа со стороны Республик; выполнение украинской стороной своих обязательств по вопросам в рамках гуманитарной повестки; консолидация позиций относительно проекта регламента ведения переговоров в рамках Минского процесса", - говорится в ней.