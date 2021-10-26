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Архив - Донецкая область

Сутки в ООС: четыре обстрела, у ВСУ двое раненых

26.10.2021 08:00
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Сутки в ООС: четыре обстрела, у ВСУ двое раненых

За сутки, 25 октября, на Донбассе сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня - ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 26 октября.
При этом один раз сепаратисты использовали оружие, запрещенное минскими договоренностями. У Каменки враг обстрелял позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков противник открывал огонь из стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 сепаратисты совершили обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
Кроме того, на Луганщине зафиксировали пролет беспилотника, вероятно Орлан-10, с пересечением линии соприкосновения.
Один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение, а еще один получил ранение в результате подрыва на вражеском неизвестном взрывном устройстве. Бойцы находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное.



Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
 
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