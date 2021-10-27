Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд

27.10.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд

C 31 октября курсирование электропоездов № 6407/6418 сообщением "Харьков-Пассажирский – Изюм – Харьков-Левада" будет продлено до станции "Святогорск". Об этом сообщает пресс-служба "Донецкой железной дороги".
Отправится поезд № 6407 со станции "Харьков-Пассажирский" в 01:55, в Изюм прибывает в 05:12. На станцию "Святогорск" электропоезд будет прибывать в 05:47.
В обратном направлении поезд отправляется из Святогорска в 06:23, к станции Изюм будет прибывать в 06:58. Конечная станция прибытия – "Харьков-Левада" в 10:37.
Отмечается, что поезда № 6407/6418 будут курсировать с остановками на всех остановочных платформах на участке "Букино – Святогорск".



Теги: Донбасс, Харьков, Святогорск, электричка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх