Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд

27.10.2021 17:00

C 31 октября курсирование электропоездов № 6407/6418 сообщением "Харьков-Пассажирский – Изюм – Харьков-Левада" будет продлено до станции "Святогорск". Об этом сообщает пресс-служба "Донецкой железной дороги".

Отправится поезд № 6407 со станции "Харьков-Пассажирский" в 01:55, в Изюм прибывает в 05:12. На станцию "Святогорск" электропоезд будет прибывать в 05:47.

В обратном направлении поезд отправляется из Святогорска в 06:23, к станции Изюм будет прибывать в 06:58. Конечная станция прибытия – "Харьков-Левада" в 10:37.

Отмечается, что поезда № 6407/6418 будут курсировать с остановками на всех остановочных платформах на участке "Букино – Святогорск".