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В Бахмуте открылся центр личностного развития для молодежи из ОРДЛО
Центр социального и личностного развития молодежи с временно оккупированных территорий Украины торжественно открыт на базе Горловского института иностранных языков Государственного высшего учебного заведения «Донбасский государственный педагогический университет». Об этом сообщает пресс-служба ДонОГА.
Концепция Центра — создание всех необходимых условий для мотивации молодежи с временно оккупированных территорий переехать на подконтрольную украинской власти территорию и стать полноценными носителями украинской идентичности и европейских ценностей.
Основные направления работы Центра: диагностика эмоционального состояния и ценностных ориентиров молодежи, разработка и внедрение адаптационных технологий с учетом украинских общественных реалий, формирование цивилизационного гуманистического мировоззренческого контента, развитие собственной жизненной траектории соискателя высшего образования.
Деятельность Центра будет происходить как реализация программы «Обеспечение реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя» в рамках Национальной молодежной стратегии до 2030 года.
Теги: Донбасс, молодежь, Бахмут, ОРДЛО
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