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Архив - Донецкая область

ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)

27.10.2021 08:00
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ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)

В Генштабе ВСУ официально подтвердили первое применение ударного беспилотника Bayraktar на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ВСУ.
Отмечается, что это было сделано это в ответ на обстрел гаубиц Д-30, в результате которого один боец ВСУ погиб, двое были ранены.
При этом в ВСУ подчеркнули, что беспилотник не пересекал линии столкновения.
"С началом обстрела, через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали. С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины был применен Bayraktar. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что после применения БПЛА обстрелы украинских позиций прекратились.



Теги: Донбасс, ВСУ, ООС, Bayraktar
 
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