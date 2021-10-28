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Архив - Донецкая область

Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц

28.10.2021 16:00
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Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц

Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц в Украине на период до 2024 года.
Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров.
Документ на заседании Кабинета министров в четверг представил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных громадах. Операционный план этой Стратегии, по сути, является перечнем конкретных задач и мероприятий для принимающих территориальных громад, согласованных вместе с ними», — сказал Резников.
Он отметил, что на сегодня в Украине насчитывается более 1 млн 400 тыс. внутренне перемещенных лиц, и эти люди нуждаются в поддержке.
По его словам, основные задачи Стратегии — это:

  • создание условий для интеграции ВПЛ в принимающих громадах;
  • обеспечение полного доступа к административным, социальным, другим услугам;
  • обеспечение доступа к образованию;
  • создание условий для развития потенциала ВПЛ на новых местах проживания;
  • решение социальных вопросов — от трудоустройства до обеспечения жильем.


Теги: Донбасс, стратегия, Кабмин, ВПЛ, реинтеграция
 
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