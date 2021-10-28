Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц

28.10.2021 16:00

Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц в Украине на период до 2024 года.

Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров.

Документ на заседании Кабинета министров в четверг представил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Целью документа является создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных громадах. Операционный план этой Стратегии, по сути, является перечнем конкретных задач и мероприятий для принимающих территориальных громад, согласованных вместе с ними», — сказал Резников.

Он отметил, что на сегодня в Украине насчитывается более 1 млн 400 тыс. внутренне перемещенных лиц, и эти люди нуждаются в поддержке.

По его словам, основные задачи Стратегии — это: