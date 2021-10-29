На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов

29.10.2021 16:00

Двадцать тысяч саженцев дубов высадили в Донецкой области 29 октября в рамах национальной программы «Зеленая страна», направленной на защиту природы и окружающей среды, - сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Для этого более сотни человек собрались на двух гектарах вспаханного участка лесополосы Николаевской громады в Краматорском районе.

Всего же по программе «Зеленая страна» на Донетчине планируют создать 150 гектаров новых лесов до конца года.