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Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек
За неделю линию разграничения через КПВВ на Донбассе смогли пересечь всего 3105 человек и 142 транспортных средства. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Через дорожный коридор «Новотроицкое — Еленовка» пропуск осуществляется только отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни в сторону Донецка проследовали 438 человек и 82 транспортных средства, одновременно 263 человека и 60 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.
Ежедневно пропуск осуществляется только через КПВВ «Станица Луганская». Но в связи с новыми правилами введенными Луганском, возможность граждан пересечь линию разграничения существенно ограничена. С прошлой недели интенсивность пассажиропотока здесь уменьшилась еще на 19%. Всего за неделю через этот дорожный коридор в сторону Луганска прошли 1858 человек, а на контролируемую Украиной территорию — 547 человек.
Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» проехали 6 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Для населения неподконтрольных территорий международные организации доставили продуктовые и гигиенические наборы. Общий вес гуманитарной помощи составил 116,8 тонн.
Теги: Донбасс, КПВВ, ГПСУ
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