- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд17:00
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности16:00
Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов, ранены пять военных. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 30 октября.
Пострадаших госпитализировали, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Отмечается, что один раз сепаратисты использовали запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Так, вблизи Причепиловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, возле Новоселовки - из минометов калибра 82 мм.
В направлении Зайцево наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия, в направлении Катериновки – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Возле Майорска и возле Новотошковского вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в районе Станицы Луганской и Лебединского, и дважды возле Павлополя враг применил беспилотники, с помощью которых сбросили ВОГ-17.
Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
Украинские военные открывали ответный огонь.
Теги: Донбасс, обстрелы, раненые, ООС
- На Донбассе два обстрела за сутки, двое раненых
- За сутки боевики 70 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Один защитник погиб, есть раненые
- Сводка из зоны ООС за 14 ноября: 16 обстрелов, один раненый
- Сутки в ООС: 11 обстрелов, раненый защитник Украины и погибший оккупант
- Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения в результате российского обстрела на Донбассе
- Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов на Донбассе
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе08:00
- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе11:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На этих выходных Украина перейдет на зимнее время15:00
- В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине14:00
- Метинвест обеспечит кислородом больницы четырех регионов13:00
- Луганская Заря пробилась в 1/4 финала Кубка Украины (ВИДЕО)12:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки
- 30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина