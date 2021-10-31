Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)

31.10.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения в районе проведения операции Объединенных сил. На этот раз - в Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По легенде, условные террористы решили освободить из следственного изолятора (СИЗО) своего подельника – боевика так называемых "ЛДНР". Для этого один из злоумышленников под видом адвоката проник в здание следственного изолятора и пронес взрывное устройство.
Террористы захватили заложников и выдвинули ряд требований, в том числе выделить им вертолет для побега на оккупированную территорию Донецкой области.
Бойцы спецподразделений силовых ведомств успешно провели силовую фазу - успешно нейтрализовали «террористов» и освободили «заложников», а «теракт» - предотвратили.
В учениях приняли участие представители региональных подразделений Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, подразделения Министерства юстиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления.
Тренировки происходили в условиях, максимально приближенных к реальным.



Теги: Донбасс, Мариуполь, СБУ, учения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх