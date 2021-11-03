На Донетчине уже 19 громад обзавелись "шерифами"

03.11.2021 16:00

В Донецкой области полицейские офицеры громады вместе с руководителями территориальных подразделений полиции провели презентации проекта «Полицейский офицер громады» в Мирноградской, Добропольской, Криворожской и Новодонецкой ТГ, сообщает пресс-служба полиции Донетчины.

Правоохранители рассказали о преимуществах проекта, положительных примерах работы, продемонстрировали служебные авто и оснащение, которое используют офицеры громады в повседневной деятельности.

Стороны обсудили условия сотрудничества. Община обеспечивает рабочее место для полицейского офицера и предоставляет в использование служебный автомобиль, принадлежащий громаде.

В свою очередь «шерифы» полностью сфокусированы на создании безопасной среды и выполняют широкий круг задач - реагируют на сообщения, охраняют общественный порядок, противодействуют домашнему насилию, работают с молодежью, а также вместе с жителями участвуют в жизни громады. О своей работе офицеры отчитываются перед общественностью.

Особенностью проекта является его направленность исключительно на нужды громады. Офицер работает только на территории громады и решает проблемы ее жителей. А постоянное присутствие полиции в ТГ позволяет реагировать на вызовы в кратчайшее время.

Сегодня к проекту «Полицейский офицер громады» уже присоединились 19 громад Донецкой области.