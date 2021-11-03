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Прифронтовую Авдеевку посетила военная делегация из Швеции
03.11.2021 12:00
В район проведения ООС приехала делегация во главе с Директором Департамента планирования, политики и финансирования Вооруженных сил Швеции генерал-майором Леной Перссон-Херлитц, сообщает пресс-служба штаба ООС.
Заместитель Командующего Объединенными силами генерал Анатолий Шевченко ознакомил гостей с текущей ситуацией в районе ООС. Кроме того, иностранная делегация посетила прифронтовую Авдеевку на Донетчине.
"Гости увидели собственными глазами разрушенную российскими оккупационными войсками гражданскую инфраструктуру населенного пункта, побывали на промзоне и пообщались с нашими воинами, а также возложили цветы к Мемориалу украинским защитникам", — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Швеция, Авдеевка, Вооруженные Силы, делегация
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