Прифронтовую Авдеевку посетила военная делегация из Швеции

03.11.2021 12:00

В район проведения ООС приехала делегация во главе с Директором Департамента планирования, политики и финансирования Вооруженных сил Швеции генерал-майором Леной Перссон-Херлитц, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Заместитель Командующего Объединенными силами генерал Анатолий Шевченко ознакомил гостей с текущей ситуацией в районе ООС. Кроме того, иностранная делегация посетила прифронтовую Авдеевку на Донетчине.

"Гости увидели собственными глазами разрушенную российскими оккупационными войсками гражданскую инфраструктуру населенного пункта, побывали на промзоне и пообщались с нашими воинами, а также возложили цветы к Мемориалу украинским защитникам", — говорится в сообщении.